Латвия созвала экстренное заседание Совбеза ООН из-за удара РФ по Комышувахе

Глава МИД Латвии Байба Браже заявила о созыве внеочередного заседания Совета Безопасности ООН после того, как Россия нанесла удары авиабомбами по поселку Комышуваха в Запорожской области.

Об этом Браже написала в X, передает "Европейская правда".

2 ноября российские захватчики нанесли авиаудары по школе в Комишувахе Запорожской области, где раздавали гуманитарную помощь. По последним данным, там погибли 33 человека. В посте латвийского министра указано число жертв – 26 человек.

"Латвия призвала созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН после ужасающих российских атак на гражданское население в Украине, в частности на центр распределения гуманитарной помощи в Комышувахе, где погибло не менее 26 невинных людей", – написала Браже.

В ноябре этого года Латвия впервые в истории председательствует в Совете Безопасности ООН.

Как сообщило издание The Wall Street Journal, администрация президента США продвигает кандидатуру бывшего премьер-министра Венгрии на пост генерального секретаря ООН, рассчитывая на поддержку Китая и России.