Сербский самолет с пророссийскими чиновниками развернули на полпути в Москву

Самолет, следовавший из Сербии в Россию с пророссийским экс-министром обороны и лидером Движения социалистов Александаром Вулиным, вернулся в аэропорт Белграда.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmax Balkans.

В самолете, вылетевшем в Москву вечером 3 ноября, находились пророссийский лидер Движения социалистов Александар Вулин, председатель Сербской народной партии Ненад Попович и директор государственной газовой компании "Србијагас" Душан Баятович.

Вулин утверждал, что они летели в Россию для переговоров по "газовому соглашению".

Решение о возвращении самолета в Сербию было принято, когда борт находился над территорией Литвы. По информации авиакомпании Air Serbia, это произошло после того, как компания получила уведомление от соответствующих органов о необходимости проведения дополнительных проверок безопасности в отношении одного из пассажиров. По данным СМИ, речь шла именно о Вулине.

Сам политик утверждает, что прошел необходимые проверки безопасности в аэропорту имени Николы Теслы. Также он опроверг, что перевозил с собой большую сумму наличных и золото.

"Я не ехал в Москву как турист, хотя это один из самых красивых городов мира. Я ехал по делам, чтобы бороться за продление нашего газового соглашения. Не для меня и вас, а для всех граждан Сербии", – заявил Вулин в эфире Informer TV.

Напомним, Александар Вулин ранее был главой сербской разведки, министром обороны и внутренних дел страны.

В 2020 году в статусе министра обороны он официально провозгласил концепцию "сербского мира", схожую с "русским миром" – "защитим всех сербов, где бы они ни жили".

В 2023 году США ввели санкции против Вулина, обвинив его в использовании служебных полномочий для поддержки России. После этого он ушел в отставку и ненадолго стал сенатором Республики Сербской – энтитета в составе Боснии и Герцеговины.

Напомним, на досрочных парламентских выборах в Сербии победу одержал "Студенческий список", набравший почти 53% голосов избирателей.

Вечером 25 октября бывший президент Сербии и лидер избирательного списка "Единая Сербия" Александар Вучич признал поражение.

Подробнее об этом читайте в статье: Кто пришел к власти в Сербии. Рассказываем о политике "студентов", свергших Вучича