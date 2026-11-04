В ОП считают: при вступлении в ЕС нужно сохранять баланс между merit-based подходом и безопасностью Украины

Украина должна проводить реформы для вступления в ЕС, но при этом не забывать о войне с Россией, сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Об этом он заявил на EU Accession Exchange Forum, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Важно не упустить возможность стать частью Евросоюза, но и продолжать бороться за общую безопасность в Европе.

"В Украине продолжается война. Поэтому необходимо сохранять баланс между подходом, основанным на достижениях (merit-based approach) для вступления в ЕС, и безопасностью. Это нужно, чтобы не упустить исторический момент для вступления, поддерживать экономику, продолжать борьбу за независимость и укреплять сам ЕС. Нужно сохранить баланс между этими двумя подходами, чтобы не потерять безопасность на европейском континенте", – сказал Жовква.

По словам Жовквы, Украина продолжит принимать законы, необходимые для евроинтеграции.

"Расширение – это дорога с двумя направлениями. Страны-кандидаты оцениваются по успешности внедрения реформ. И Украина будет делать все, чтобы продолжать их внедрять. За последний месяц Верховная Рада приняла законы, необходимые для вступления, и не остановится в этом процессе", – заявил заместитель главы ОП.

Напомним, Украина планирует закрыть как можно больше переговорных разделов до конца 2027 года – и намерена продолжать евроинтеграцию вместе с Молдовой.

Подробнее об этом читайте в материале "Европейской правды": "Мир" с Венгрией, поддержка Польши и план реформ: первое интервью вице-премьера по вопросам евроинтеграции.