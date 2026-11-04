В Молдове надеются: подход, основанный на достижениях, в дальнейшем станет основным для вступления в ЕС

Председатель комитета по евроинтеграции парламента Молдовы Адриан Балуцел заявил, что Молдова сейчас сосредоточена на принятии реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз, и надеется, что это станет важной основой в переговорах.

Об этом он сказал на EU Accession Exchange Forum, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Темпы внедрения реформ, которые должны поддерживать страны-кандидаты на вступление в ЕС, очень высоки, считает Балуцел. Но их нужно сохранять, чтобы переговоры о вступлении продвигались быстрее.

"Вступление в ЕС – это процесс трансформации для страны. Мы принимаем необходимые законы, на что в нормальных условиях парламентам потребовалось бы несколько лет. И в течение следующих двух лет нам предстоит принять и адаптировать еще больше законодательных актов. Поэтому мы надеемся, что merit-based approach (подход, основанный на достижениях) при вступлении в ЕС сохранится. Ведь мы видим, как страны меняются ради лучшей жизни своих граждан", – сказал Балуцел.

Именно на изменении законодательства, необходимом для евроинтеграции, Молдова будет сосредоточиваться в следующие два года. Ведь, по словам Балуцела, страна надеется завершить переговоры о вступлении к 2028 году.

"Если мы будем успешно проводить реформы, то сможем убедить всех в Брюсселе в целесообразности расширения. Так у нас будет прочная основа для вступления", – заявил Адриан Балуцел.

Напомним, Адриан Балуцел заявил, что Молдова не считает процесс вступления в ЕС соревнованием с Украиной и надеется, что оба государства успешно станут частью Евросоюза.

Ранее сообщалось, что уже в этом году Молдова может инициировать в ЕС оценку IBAR – отчет о выполнении промежуточных показателей в переговорах о вступлении, что позволит перейти к закрытию переговорных глав.