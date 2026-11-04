Бернем объяснил, как будущее соглашение с ЕС о продуктах питания поможет экономике Британии

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем считает, что для экономического роста стране следует соблюдать правила Европейского Союза в отношении продуктов питания и напитков.

Об этом он заявил в среду, 4 ноября, сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Бернем заявил, что будущее соглашение с ЕС о торговле продуктами питания и напитками предоставляет "возможность" стимулировать экономический рост.

Речь идет о соглашении, в соответствии с которым Великобритания будет соблюдать правила и стандарты ЕС в отношении продуктов питания и напитков в обмен на отмену пограничных проверок экспорта.

Премьер страны заявил, что у него есть "возможность способствовать экономическому росту Великобритании".

"По оценкам, это даст дополнительные 0,4% ВВП. Думаю, британцы ожидают, что я воспользуюсь этой возможностью обеими руками, учитывая то, через что мы прошли в последнее время, и именно это я и делаю", – подчеркнул он.

Также Бернем отметил, что это соглашение поможет британским фермерам, а также "избавит британские предприятия от бюрократических препятствий".

Кроме того, СМИ писали, что граждане Европейского Союза могут начать платить за обучение в университетах столько же, сколько и студенты Великобритании, в рамках более широкого соглашения, направленного на укрепление связей между сторонами. А гражданам Великобритании также будут предложены те же тарифы, что и местным жителям в странах ЕС.

Ранее сообщалось, что в Великобритании и Европейском Союзе планируют обсудить на уровне министров будущие варианты свободного передвижения.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас считает, что в краткосрочной перспективе Великобритании следует сосредоточиться на участии в действующих оборонных механизмах Европейского Союза, а не на начале переговоров о повторном присоединении к ЕС.

Читайте также: Исправить Brexit. Что предлагает новый премьер Великобритании, считающий выход из ЕС ошибкой.