Оппозиция в Польше требует расследовать заседание Конституционного суда, который считает захваченным

Парламентская фракция польской партии "Право и справедливость" призывает прокуратуру провести расследование в отношении заседания Конституционного трибунала, который оппозиция и президент считают захваченным правительством.

Об этом в сети X сообщил председатель фракции "ПиС" Мариуш Блащак, пишет "Европейская правда".

"ПиС" настаивает на том, чтобы прокуратура расследовала дело о заседании во вторник судей Конституционного трибунала, созванном исполняющей обязанности председателя суда Анной Корвин-Пиотровской.

Блащак сообщил, что заявление касается восьми участников встречи, назвав их "организованной преступной группой".

"Мы сообщаем, в частности, о подозрении в покушении на конституционный орган государства (ст. 128 УК) и участии в организованной преступной группировке (ст. 258 УК). Никто не стоит выше закона! Мы будем требовать привлечения всех виновных к уголовной ответственности", – написал председатель фракции "ПиС".

Он также отметил, что даже возможное игнорирование заявления министром юстиции и генеральным прокурором Вальдемаром Журеком не положит конец этому делу, поскольку "ни одна власть не длится вечно".

"Государственный переворот не останется безнаказанным", – написал Блащак.

Комментарии политика касаются заседания Конституционного трибунала, в котором приняли участие восемь судей, избранных Сеймом текущего созыва. Трое из них принесли присягу перед президентом Каролем Навроцким. Пятеро других принесли присягу в Сейме, а затем передали её в письменной форме в канцелярию президента.

Напомним, в минувшую пятницу на сайте Конституционного трибунала Польши появилось сообщение об отстранении от должностей председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханского.

В ночь на субботу у здания Конституционного трибунала собрался митинг оппозиции. Протестующие, среди которых был президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выломали ворота и пытались проникнуть в здание суда.

Президент Кароль Навроцкий заявил об "угрозе внутренней безопасности" страны и созвал экстренные консультации с участием представителей парламентских сил.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил в защиту действий полиции у здания Конституционного трибунала, заявив, что их целью было дать возможность законно избранным судьям возобновить работу учреждения.

3 ноября Коллегия Верховного суда Польши выступила против отстранения председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского от исполнения его обязанностей.

Подробности читайте в статье: Польша идет под трибунал. Как конфликт Туска и Навроцкого перерос в конституционный кризис.