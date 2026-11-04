Венгрия обнародовала часть архивов времен коммунистического режима

В среду, 4 ноября, Венгрия обнародовала десятки тысяч документов, в которых содержатся данные о лицах, которых государственные службы безопасности времен коммунистического режима заносили в списки как офицеров, информаторов, коллаборационистов или потенциальных агентов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, передает "Европейская правда".

Этот шаг является частью обещания премьера обнародовать эти документы. По словам Мадьяра, на данный момент обнародовано около 60 тысяч имен.

"Сейчас, спустя 36 лет, мы выполняем то, что было обещано во время смены режима", – сказал Мадьяр.

Ожидается, что к февралю 2027 года будут загружены дополнительные файлы, но архив далеко не полный, поскольку многие документы были уничтожены в 1956 году во время антисоветского восстания в Венгрии, а также в 1988–1989 годах.

"Я прошу всех относиться к этой давно ожидаемой публикации документов с достоинством и человечностью… ведь многим семьям теперь придется столкнуться с тяжелой информацией, которая часто касается умершего члена их семьи… Невозможно преодолеть травму без обсуждения и постановки вопросов", – добавил Мадьяр.

Напомним, в декабре польский Конституционный трибунал (суд) своим решением запретил деятельность Коммунистической партии Польши.

Также в Чехии вступили в силу поправки к Уголовному кодексу, которые приравнивают пропаганду коммунистической идеологии к нацистской пропаганде.