Еврокомиссия заявила о реальности завершения переговоров о вступлении Украины в ЕС в 2028 году

В Европейской комиссии заявили, что если Украина ускорит темпы реформ, она сможет завершить переговоры о вступлении к концу 2028 года.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии относительно нового отчета о расширении.

Завершение переговоров о вступлении в 2028 году является целью украинского правительства, и в Еврокомиссии признали, что это реально.

"Важно, чтобы Украина и в дальнейшем ускоряла темпы реформ, чтобы страна смогла достичь своей амбициозной цели – завершить переговоры о вступлении к концу 2028 года", – говорится в сообщении.

Как отмечается в заявлении Еврокомиссии, Украина продолжает продвигаться вперед в проведении ключевых отраслевых реформ и уже открыла четыре кластера в переговорах о вступлении. Вместе с тем следует сосредоточиться на дальнейшем внедрении реформ, в частности в области верховенства права.

"Её институциональная система борьбы с коррупцией остаётся эффективной, а специализированные антикоррупционные органы в целом продолжают действовать независимо и результативно. Сейчас следует сосредоточиться на достижении промежуточных показателей в сфере верховенства права, а также на выполнении дорожных карт по верховенству права, функционированию демократических институтов и реформе государственного управления, а также плана действий в отношении национальных меньшинств", – отметили в Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС обнародовал отчет о расширении-2026: Украина – в группе лидеров евроинтеграции.

Напомним, Европейская комиссия может представить Совету ЕС промежуточный отчет о выполнении Украиной критериев в сфере верховенства права (IBAR) в первой половине 2027 года, если Киев ускорит темпы реформ.

По словам еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос, у Украины есть шанс закрыть семь переговорных глав до конца 2027 года, если она справится с необходимыми реформами. А вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов считает, что Украина может закрыть больше, чем семь разделов до конца следующего года.