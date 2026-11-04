Каллас призвала учесть требования ЕС к России при подготовке к мирным переговорам

Участники встречи по подготовке "Плана процветания" и гарантий безопасности для Украины в послевоенный период, которая проходит в среду, 4 ноября, в Брюсселе, должны учесть согласованные европейскими министрами требования к России.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Главный дипломат ЕС подтвердила, что встреча по подготовке к мирным переговорам проходит сегодня в штаб-квартире Еврокомиссии на уровне старших советников.

"Я ожидаю, что старшие советники действительно будут учитывать документ, который мы согласовали с министрами иностранных дел относительно требований Европы к России. Ведь до сих пор переговоры касались только того, от чего Украина должна отказаться или на какие уступки она должна пойти", – заявила Каллас.

По ее словам, европейские министры подготовили максимальные требования к России, чтобы сбалансировать переговорные позиции.

"Россия продолжает выдвигать свои абсолютно максимальные требования. С нашей стороны также должны быть требования, чтобы начать переговоры на равных условиях", – подчеркнула высокая представительница ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", 4–5 ноября представители Украины во главе с главой СНБО Рустемом Умеровым будут работать с партнерами в Брюсселе над гарантиями безопасности и "Планом процветания" (Prosperity Plan) для Украины.

В четверг, 5 ноября, в частности, команды планируют продолжить работу над гарантиями безопасности для Украины – совместно с коллегами из США, Великобритании, Франции и Германии, а также представителями НАТО.

Напомним, "План процветания" для Украины основан на пяти столпах: производительность, интеграция Украины в рынок ЕС, инвестиции, доноры и реформы.

Ранее "ЕвроПравда" сообщала, что анонсированная спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом встреча по обсуждению гарантий безопасности для Украины накануне переговоров с участием РФ в Абу-Даби состоится в среду, 4 ноября, в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе.