На трассе в Польше столкнулись грузовики немецкой армии, есть раненые

В Польше трое человек получили ранения в результате столкновения трёх грузовиков на автомагистрали А4 вблизи транспортной развязки Костомлоты в Нижней Силезии.

Об этом сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

Транспортные средства принадлежат немецкой армии.

Раненые – водители военных транспортных средств, которые по неизвестным причинам столкнулись между собой. Все пострадавшие были в сознании и были доставлены в больницу для обследования.

Пожарная служба сообщила, что немецкая армия, среди прочего, перевозила 150 литров дизельного топлива, но, к счастью, бочка не протекла.

Авария вызвала затруднения в движении – автомагистраль в направлении Вроцлава уже пропускает транспорт, но только по одной полосе. Однако сужение проезжей части вызвало 10-километровую пробку.

Пробки образуются также на участке дороги в направлении Легницы, поскольку заинтересованные водители замедляют движение, чтобы посмотреть, что произошло.

Удалением транспортных средств займется Военная жандармерия.

В июле 2025 года трое человек были доставлены в больницу после столкновения военного автомобиля с легковым в селе Снопки в Варминско-Мазурском воеводстве на северо-востоке Польши.

В 2024 году в Силезском воеводстве в результате аварии с участием военного автомобиля пострадали пять человек.