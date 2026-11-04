Премьер Чехии надеется, что Трамп теперь вернётся к обещанию прекратить войну в Украине

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, комментируя результаты промежуточных выборов в США, выразил надежду, что президент Дональд Трамп теперь сосредоточится на обещании прекратить войну в Украине и положить конец конфликту в Ормузском проливе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Демократы одержали убедительную победу на выборах в Конгресс во вторник, получив контроль как над Палатой представителей, так и над Сенатом, что дает им возможность блокировать законодательную программу республиканского президента Трампа.

"Все сложилось так, как и ожидалось, хотя, конечно, победа демократов является значительной. Пал даже республиканский бастион – Техас, а в некоторых местах демократы восстановили свои позиции после десятилетий", – сказал Бабиш.

По его словам, это означает, что до конца срока полномочий Трампа всё сведётся к импичменту, то есть подаче конституционных жалоб, и вето. "И к определённому параличу", – добавил он.

Однако, по мнению Бабиша, Трамп, несомненно, будет делать всё, что захочет.

"Будем надеяться, что он наконец вернется к своему обещанию прекратить войну в Украине и конфликт в Ормузском проливе", – отметил он.

Как известно, на промежуточных выборах в Конгресс США Республиканская партия президента Дональда Трампа потеряла большинство в обеих палатах Конгресса.

Трамп заявил, что признает результаты выборов, и выразил готовность сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе.

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