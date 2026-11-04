Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" обвинила войну в Иране в поражении Трампа на выборах

Сопредседатель немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) Алис Вайдель заявила, что поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США вызвано войной в Иране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Вайдель отметила, что поражение партии президента США Дональда Трампа на промежуточных выборах не является чем-то необычным. Но обвинила в этом войну Соединенных Штатов и Ирана.

"Масштабы поражения республиканцев поражают, и их можно объяснить прежде всего разрушительными последствиями войны в Иране. Трамп обещал не проводить интервенционистскую внешнюю политику. Это нарушенное обещание обернулось против республиканцев", – сказала Вайдель.

Политик заявила, что в интересах Германии и Европы – как можно скорее завершить войны в Иране и на Украине.

Маркус Фронмайер, представитель фракции "Альтернатива для Германии" по вопросам внешней политики, подчеркнул общие позиции своей партии и республиканцев Трампа.

Фронмайер назвал утрату республиканским большинством в Конгрессе неудачей для политических партнеров своей партии, но отметил, что последствия для Германии будут ограниченными.

"Дональд Трамп, как президент, остается главным авторитетом, определяющим направление внешней политики своей страны", – заявил представитель партии.

Как известно, на промежуточных выборах в Конгресс США Республиканская партия президента Дональда Трампа потеряла большинство в обеих палатах Конгресса.

Трамп заявил, что признает результаты выборов, и выразил готовность сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе.

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