В немецком городе обезвредили 250-килограммовую бомбу времён Второй мировой

В среду, 4 ноября, в городе Бохум в земле Северный Рейн-Вестфалия обезвредили британскую авиабомбу времён Второй мировой войны весом 250 килограммов.

Об этом сообщили городские службы Бохума, пишет "Европейская правда".

Из-за опасной находки пришлось эвакуировать около тысячи местных жителей. Бомбу с ударным детонатором обнаружили работники кладбища при подготовке новой могилы.

К операции привлекли 137 сотрудников различных служб. С помощью дрона также контролировали территорию эвакуации.

На время обезвреживания взрывного устройства временно перекрыли автомагистраль А40.

Отмечается, что после успешного обезвреживания бомбы её детонатор пришлось взорвать отдельно, что сопровождалось громким взрывом.

Фото: городские службы Бохума

В конце октября в аэропорту нидерландского города Эйндховен обнаружили два взрывных устройства, которые, вероятно, остались со времён Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что в Доломитовых Альпах в результате стремительного таяния ледников обнаружили значительное количество неразорвавшихся боеприпасов времён Первой мировой войны.