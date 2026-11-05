В немецком городе обезвредили 250-килограммовую бомбу времён Второй мировой
Новости — Четверг, 5 ноября 2026, 09:50 —
В среду, 4 ноября, в городе Бохум в земле Северный Рейн-Вестфалия обезвредили британскую авиабомбу времён Второй мировой войны весом 250 килограммов.
Об этом сообщили городские службы Бохума, пишет "Европейская правда".
Из-за опасной находки пришлось эвакуировать около тысячи местных жителей. Бомбу с ударным детонатором обнаружили работники кладбища при подготовке новой могилы.
К операции привлекли 137 сотрудников различных служб. С помощью дрона также контролировали территорию эвакуации.
На время обезвреживания взрывного устройства временно перекрыли автомагистраль А40.
Отмечается, что после успешного обезвреживания бомбы её детонатор пришлось взорвать отдельно, что сопровождалось громким взрывом.
В конце октября в аэропорту нидерландского города Эйндховен обнаружили два взрывных устройства, которые, вероятно, остались со времён Второй мировой войны.
Ранее сообщалось, что в Доломитовых Альпах в результате стремительного таяния ледников обнаружили значительное количество неразорвавшихся боеприпасов времён Первой мировой войны.