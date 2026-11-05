Финляндия посадила российского капитана судна Fitburg по делу о повреждении кабелей

Окружной суд столицы Финляндии приговорил двух моряков с судна Fitburg к тюремному заключению за повреждение телекоммуникационных кабелей в Финском заливе в конце 2025 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

За умышленное уничтожение имущества российский капитан судна Fitburg Андрей Максименко был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, а матрос с гражданством Азербайджана Вусал Маджидов – к 2 годам 10 месяцам лишения свободы без права замены условным наказанием. Обоих осужденных обязаны немедленно взять под стражу.

Они также обязаны выплатить потерпевшим компенсацию за ремонт кабелей и газопровода, а также за расходы на расследование.

Приговор оказался более суровым, чем минимальное требование прокурора. Прокурор требовал для них не менее двух с половиной лет лишения свободы за умышленное уничтожение имущества и умышленное препятствование работе средств связи.

Суд в Хельсинки отклонил обвинение моряков в грубом препятствовании работе средств связи, поскольку считалось, что это входит в состав преступления грубого уничтожения имущества.

Приговор не является окончательным, его можно обжаловать в апелляционном суде. Осужденные не признают своей вины.

По версии суда, капитан и матрос судна Fitburg несут ответственность за то, что накануне прошлого Нового года в Финском заливе судно в течение нескольких часов тащило за собой якорную цепь и прикрепленный к её концу якорный брусок по дну моря на расстояние около 130 километров. Это привело к повреждению двух подводных кабелей связи.

Кроме того, возникла опасность повреждения ещё семи кабелей связи и электропередачи, а также газопровода.

По мнению суда, в данном деле было доказано, что механизм фиксации якоря был исправен и что он был поднят наверх во время отплытия судна из порта Санкт-Петербурга накануне.

В обвинительном заключении не утверждалось, что капитан лично дал прямое указание опустить якорь в море, а боцман лично принимал активное участие в его опускании. В то же время суд пришел к выводу, что оба были осведомлены об опущенном якоре во время движения судна в море, когда оно проходило мимо упомянутых кабелей и газопровода.

Напомним, 31 декабря 2025 года финские службы задержали грузовое судно Fitburg, которое следовало из России в Израиль, по подозрению в повреждении телекоммуникационного кабеля, проходящего через Финский залив от Хельсинки до Эстонии.

Через две недели судно отпустили, но некоторым членам экипажа запретили покидать Финляндию.

Расследование дела завершили в июне.