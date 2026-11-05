МИД Литвы вызвал представителя посольства России в связи с атаками на Украину

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства РФ, чтобы осудить российские атаки на украинское гражданское население и объекты критической инфраструктуры.

Об этом МИД Литвы сообщил в социальной сети X в четверг, 5 ноября, пишет "Европейская правда".

Во внешнеполитическом ведомстве Литвы заявили, что российские смертоносные удары по поездам, школам и убежищам являются военными преступлениями.

"Мы вызвали представителя российского посольства, чтобы осудить продолжающиеся нападения России на гражданское население и объекты жизненно важной инфраструктуры по всей Украине", – говорится в заявлении.

Также в МИД Литвы подчеркнули, что Россия "должна прекратить свою агрессию и понести ответственность".

3 ноября глава МИД Латвии Байба Браже заявила о созыве внеочередного заседания Совета безопасности ООН после того, как Россия нанесла удары авиабомбами по поселку Комышуваха в Запорожской области.

Сообщалось, что генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе выразил солидарность с Украиной на фоне смертоносной российской атаки авиабомбами по школе в Комышувахе Запорожской области.