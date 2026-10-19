У Єврокомісії "активно працюють" над 22-м пакетом санкцій ЄС проти Росії

Європейська комісія активно працює над підготовкою нового, 22-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, але наразі невідомо, коли він буде презентований.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі, повідомили речниці Єврокомісії.

У ЄС активно працюють над новим, 22-м пакетом санкцій проти Росії.

"Ми активно працюємо над наступним пакетом санкцій проти Росії. Тож питання полягає в тому, коли це станеться, а не в тому, чи станеться це взагалі", – заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Проте вона не повідомила, коли саме можна очікувати презентацію нового пакета санкцій.

"Як ви знаєте, ми завжди шукаємо способи усунути прогалини в наступних пакетах санкцій, а також способи протидії обходу санкцій. Робота журналістів-розслідувачів є надзвичайно важливою також для нас, оскільки допомагає нам виявляти деякі з тих сфер, щодо яких нам потенційно потрібно запроваджувати санкції", – розповіла речниця Єврокомісії Шивон МакГаррі.

Вона також додала, що не має новин щодо дати ухвалення рішення про 22-й пакет санкцій Єврокомісією.

Як повідомляла "Європейська правда", 16 жовтня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в присутності президента України Володимира Зеленського анонсувала новий, 22 пакет санкцій проти РФ, а також запевнила, що санкції ЄС з Росії не знімуть до завершення війни.

Раніше повідомлялося, що санкції ЄС проти Росії дедалі більше зачіпають національні інтереси держав-членів, що ускладнює ухвалення нових санкційних пакетів.

Нагадаємо, в МЗС Росії майже через два місяці після затвердження Євросоюзом 21-го пакета антиросійських санкцій оголосили про відповідь на нього.