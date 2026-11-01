Каллас розкритикувала можливу участь Путіна у саміті G20

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас вважає, що можлива участь очільника Кремля Владіміра Путіна у саміті G20 у Маямі у грудні може створити ризик легітимізації повернення Росії на міжнародні форуми в той час, коли триває війна в Україні.

Про це вона сказала Bloomberg, передає "Європейська правда".

За словами Каллас, запрошення США очільника Кремля "викликає чимало серйозних питань".

"Це створює ризик нормалізації воєнних злочинів, які зараз щодня вчиняються", – зазначила головна європейська дипломатка.

Також, коментуючи засідання міністрів закордонних справ G20 у США, в якому брав участь глава МЗС РФ, Каллас заявила, що Сергєй Лавров не продемонстрував жодної готовності до мирних переговорів.

Напередодні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон може запросити президента Володимира Зеленського на саміт лідерів G20 у грудні, якщо це принесе позитивні результати.

Нагадаємо, Сполучені Штати запросили правителя Росії Владіміра Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі, де він міг би провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Писали, що Путін відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського провести переговори щодо завершення війни на полях саміту G20 у Сполучених Штатах.