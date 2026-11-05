Зеленский обсудил с Кошту переговорные кластеры и переговоры в Абу-Даби

Во время своего визита в Мадрид 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Об этом Зеленский сообщил в своем официальном аккаунте в Telegram, пишет "Европейская правда".

Зеленский и Кошта обсудили процесс евроинтеграции Украины и как можно скорее открыть переговорные кластеры в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

"Работаем над тем, чтобы до конца этого года открыть все переговорные кластеры, а уже в следующем году перейти к закрытию переговорных разделов и быстро двигаться дальше к нашему вступлению. Говорили о наших новых идеях, которые могут реально ускорить весь процесс. Договорились, что Антониу всё обсудит с Урсулой фон дер Ляйен", – написал Зеленский.

Также Владимир Зеленский проинформировал Антониу Кошту о беседе с американской стороной относительно подготовки к встрече в трёхстороннем формате в Абу-Даби.

"Украина всегда выступает за то, чтобы Европа была за столом переговоров. Когда речь идет о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении Украины, это невозможно обсуждать без представителей Европы. И Антониу поддерживает эту нашу позицию", – заявил президент Украины.

Напомним, вечером 4 ноября Зеленский обсудил со спецпосланцами президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером подготовку к переговорам Украина-США-Россия в Абу-Даби.

Ранее Стив Виткофф заявил, что трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией состоятся 10–11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов и будут посвящены дальнейшим шагам на пути к миру.

Также напомним, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов считает, что Украина сможет закрыть более семи переговорных разделов в рамках вступления в ЕС в 2027 году.