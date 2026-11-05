СМИ: демократы в Сенате США хотят проверить действия Маска из-за замедления Starlink для Украины

Комитет Сената по международным отношениям направил письма частным компаниям и администрации с требованием сохранить документы в преддверии ожидаемых расследований в ходе следующей сессии Конгресса, которую будут контролировать демократы.

Об этом сообщил CNN помощник сенатора-демократа, передает "Европейская правда".

Были направлены письма Илону Маску относительно замедления работы системы Starshield в Украине. Также были направлены письма во все порты, банки и частные структуры, причастные к сделке по поставке российского дизельного топлива, отметил помощник. Он добавил, что "отправка писем" с целью общего сохранения документов лицам, подозреваемым в нарушении закона "или участии в определенных действиях", является "стандартной процедурой комитета".

Ожидается, что в январе, когда демократы получат большинство в Конгрессе, они приложат значительные усилия для расследования действий администрации Трампа за последние два года.

Помощник отметил, что по вопросам надзора ведется "интенсивная коммуникация", поскольку комитет переживает смену руководства. Как сообщили CNN источники, старший член комитета сенатор Джин Шахин уходит на пенсию, а председателем комитета, как ожидается, станет сенатор Крис Кунс.

Помощник также отметил, что существенных изменений в Закон об уполномочивании на национальную оборону (NDAA) не ожидается. "Базовый текст как в Сенате, так и в Палате представителей, в основном согласован", – сказал он. Законопроект был принят Сенатом в июле, но еще не прошел голосование в Палате представителей.

Помощник отметил, что если с войной в Иране "произойдет что-то кардинальное", "демократы могут попытаться продвинуть новые формулировки в обмен на голоса". Однако он отметил, что в нынешнем Конгрессе республиканцы по-прежнему имеют большинство, поэтому маловероятно, что они поддержат ограничение полномочий президента Дональда Трампа в этом вопросе.

Ранее надзорный орган Пентагона отклонил двухпартийный запрос сенаторов США о расследовании недавних сбоев в работе Starlink и Starshield для Украины.

Издание The Wall Street Journal сообщило 22 октября, что президент США Дональд Трамп позвонил руководителю SpaceX Илону Маску и попросил его снять ограничения на работу Starshield.

Сам Трамп отказался сказать, звонил ли именно он владельцу SpaceX.

Зеленский подтвердил 24 октября возобновление работы Starlink и Starshield "на той скорости, которая была до всех ограничений".