По данным Федерального агентства по сетям, атаки на газопроводы "Северный поток" в Балтийском море оказали незначительное влияние на газоснабжение Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В суде Гамбурга продолжается процесс над украинцем Сергеем Кузнецовым, обвиняемым во взрывах.

"На момент взрыва мы уже не получали газ через "Северный поток-1", – заявил представитель агентства, которого вызвали в качестве свидетеля на четвертый день судебного процесса над Кузнецовым, бывшим офицером подразделения специального назначения Вооруженных сил Украины. Россия уже с весны 2022 года сокращала поставки, а в начале сентября полностью их прекратила.

Федеральная прокуратура обвиняет Кузнецова в Высшем региональном суде Гамбурга в том, что он вместе с шестью другими соучастниками устроил взрывы к югу от датского острова Борнхольм. Обвинение касается военных преступлений в связи с применением запрещенных методов ведения войны путем нападения на гражданские объекты. 50-летнего мужчину также обвиняют в организации взрыва, уничтожении зданий и нарушении работы коммунальных служб.

До незаконного нападения России на Украину 24 февраля 2022 года Германия и Европейский Союз импортировали значительные объемы газа из России и бывших советских республик. После нападения объемы импорта резко сократились.

Представитель Федерального агентства по сетям отметил, что еще до нападений на газопроводы были приложены значительные усилия для обеспечения поставок газа из источников, отличных от России, например через новые терминалы сжиженного природного газа (СПГ), а также для наполнения хранилищ. "Мы покупали все, что предлагал рынок", – сказал чиновник. Он подчеркнул, что благодаря этому в начале сентября 2022 года, за несколько недель до взрыва, газохранилища уже были заполнены на 85%.

Однако это имело свою цену. По данным Федерального агентства по сетям, хотя мегаватт-час (МВт·ч) газа обычно стоил на оптовом рынке значительно меньше 100 евро, в начале марта 2022 года, вскоре после начала войны, цены стремительно взлетели до 230 евро за МВт·ч, а к концу августа выросли почти до 340 евро за МВт·ч. После этого, как отметил представитель ведомства, цены вновь более или менее стабильно снижались.

Таким образом, по мнению Федерального агентства по сетям, главным фактором такого развития событий стала российская агрессия против Украины, а не диверсия против газопроводов.

Представитель Федерального агентства по вопросам сетей также отметил, что разрушенные газопроводы действительно могли бы стать проблемой для Германии. Однако это была бы скорее теоретическая проблема, а именно в том случае, если бы, например, наступила особенно суровая зима и Германия из-за нехватки газа решила вновь обратиться к России, вопреки всем планам.

Как известно, в Гамбурге 14 октября начался судебный процесс над бывшим украинским военнослужащим Сергеем Кузнецовым, которого Германия обвиняет в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".

Кузнецова задержали летом 2025 года во время отпуска в Италии. Впоследствии его экстрадировали в Германию.