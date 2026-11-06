В пятницу король сообщит премьер-министру Бельгии, принимает ли он его отставку

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер встретится с королем в пятницу, 6 ноября, чтобы решить, уйдет ли он в отставку или останется на посту после того, как провал переговоров по бюджету привел к правительственному кризису.

Об этом сообщает Reuters, передает "Европейская правда".

Во время парламентского заседания в четверг Де Вевер намекнул, что он скорее склонен остаться на посту, чем уйти, отметив, что все еще надеется добиться принятия бюджета, который обеспечит финансовую стабильность на ближайшие годы.

"Нам нужно избавиться от ошибок прошлого руководства и начать эру ответственности. Я хочу быть премьер-министром только такого правительства, которое считает эту задачу приоритетной. Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие дни и недели", – сказал премьер-министр.

Де Вевер подал в отставку во время 90-минутной встречи с королем Филиппом в понедельник утром. В королевском дворце сообщили, что бельгийский монарх рассмотрит предложение Де Вевера, но также проведёт консультации с лидерами коалиционных партнёров со вторника по четверг.

Король должен вновь встретиться с Де Вевером в пятницу утром.

Существует также прецедент, произошедший год назад, когда Де Вевер доложил королю о проблемах с переговорами по федеральному бюджету, а впоследствии поставил своим коалиционным партнерам срок до Рождества для достижения соглашения. Перед Бельгией стоит задача найти 10 млрд евро для стабилизации своих финансов, но некоторые партии считают, что этого следует достичь за счет сокращения бюджетных расходов, тогда как другие утверждают, что необходимо повышение налогов.

Этот кризис совпадает с повышенной напряженностью на финансовых рынках, где резко выросли процентные ставки по государственным облигациям Бельгии, Франции и других европейских стран, государственные финансы которых считаются слабыми.

Напомним, во время саммита лидеров ЕС 16 октября глава правительства Бельгии Барт де Вевер категорически выступил против обсуждения идеи об использовании замороженных активов Центробанка РФ.

Впоследствии де Вевер заявил, что он убежден: Еврокомиссия не будет предлагать никаких новых операций, связанных с российскими активами, для покрытия финансовых потребностей Украины.