В НАТО рассказали о встрече в Брюсселе 5 ноября

В НАТО рассказали о встрече в Брюсселе между представителями НАТО, США, Украины, европейских стран и Европейского Союза, состоявшейся в четверг, 5 ноября.

Об этом сообщила пресс-секретарь НАТО Элисон Харт корреспондентке "Европейской правды".

Харт отметила, что 5 ноября в Брюсселе состоялась встреча представителей НАТО, США, Украины, европейских стран и ЕС накануне запланированных трехсторонних встреч между США, Украиной и РФ в Абу-Даби.

"Вчерашняя встреча стала продолжением плодотворных обсуждений, состоявшихся в Майами и Осло, и была направлена на содействие справедливому и устойчивому прекращению войны в Украине", – сказала пресс-секретарь НАТО.

Руководитель украинской переговорной группы, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров по итогам встреч в Брюсселе рассказал, что представители Украины, США, Франции, Великобритании, Германии и НАТО обсудили будущие гарантии безопасности для Украины со стороны Соединённых Штатов и других партнёров, а также новую стратегию европейской безопасности.

4 ноября в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе состоялись консультации с участием представителей Украины, США, Великобритании, Франции, Германии, НАТО, Всемирного банка и Еврокомиссии по подготовке Плана процветания Украины, который должен определить механизмы послевоенного восстановления и финансирования Украины в 2027 году.

Эти встречи проходят накануне трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией, которые состоятся 10–11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов и будут посвящены дальнейшим шагам на пути к миру.