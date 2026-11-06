Ирландия готовится к митингам госслужащих на следующей неделе во время саммита в Дублине

По всей Ирландии в четверг, 12 ноября, пройдут митинги работников государственного сектора – именно в это время в Дублине будет проходить саммит лидеров европейских государств.

Об этом сообщает RTE, передает "Европейская правда".

С 12:00 до 14:00 в четверг по всей стране состоятся восемь демонстраций, крупнейшая из них пройдет в Дублине. Дата совпадает с масштабной встречей мировых лидеров в столице в рамках председательства Ирландии в ЕС.

В частности, митинг в Дублине может включать марш работников от улицы О’Коннелл до правительственных зданий, но логистика этого мероприятия еще прорабатывается. Другие митинги работников государственного сектора состоятся в Корке, Лимерике, Голуэе, Уотерфорде и других городах.

Между тем Министерство государственных расходов Ирландии сообщило, что независимая группа продолжает вести переговоры с обеими сторонами в споре об оплате труда в государственном секторе. Профсоюзы и представители правительства уже провели отдельные переговоры с посредниками.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Дублине в течение четырёх дней ожидаются значительные перебои в работе городского транспорта, поскольку в рамках председательства Ирландии в ЕС в городе пройдёт крупный саммит.

Также ирландская полиция считает, что вероятность терактов на двух крупных европейских саммитах, которые состоятся в Дублине в следующем месяце, "достаточно высока".