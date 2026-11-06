Полиция Дании расследует новые угрозы для авиасообщения в аэропорту Копенгагена

В пятницу, 6 ноября, датская полиция сообщила, что расследует угрозы, направленные против воздушного движения в аэропорту Копенгагена.

Об этом со ссылкой на данные правоохранительных органов пишет Reuters, передает "Европейская правда".

По данным полиции Копенгагена, по её предварительной оценке, опасности для пассажиров не было.

"Сегодня мы снова находимся в аэропорту Копенгагена в связи с угрозами, направленными против авиасообщения. В настоящее время мы расследуем этот инцидент и обеспечиваем заметное присутствие в аэропорту", – сообщили правоохранители.

Напомним, в четверг, 5 ноября, пассажирский самолет, выполнявший рейс из Дублина в Рим, был перенаправлен на авиабазу в Нормандии из-за сообщения об угрозе взрыва на борту.

В тот же день три самолета, выполнявшие рейсы в столицу Болгарии, получили сообщения об угрозе взрыва, но смогли благополучно приземлиться.

Отметим, что пять различных сообщений о взрывчатке на борту пяти европейских авиарейсов поступили вечером 2 ноября и в течение дня 3 ноября.