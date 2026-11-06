ЗМІ: через повідомлення про бомбу рейс із Праги до Рима перенаправили до іншого аеропорту

У п’ятницю, 6 листопада, ще один рейс постраждав внаслідок повідомлення про можливу бомбу.

Про це агентству Reuters повідомив співрозмовник в адміністрації аеропорту Венеції, пише "Європейська правда".

За даними співрозмовника, цього дня рейс авіакомпанії Wizz Air, який летів із Праги до Рима був перенаправлений до Венеції.

Зазначається, що він приземлився через повідомлення про можливу бомбу.

Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що повідомлення про загрозу вибуху надійшло у вигляді телефонного дзвінка до диспетчерської вежі аеропорту "Ф'юмічіно" в Римі, однак джерело заперечило, що це було саме так.

Цього ж дня данська поліція повідомила, що розслідує погрози, спрямовані проти повітряного руху в аеропорту Копенгагена.

Нагадаємо, у четвер, 5 листопада, пасажирський літак, який виконував рейс із Дубліна до Рима, перенаправили на авіабазу в Нормандії через повідомлення про загрозу вибуху на борту.

Того ж дня три літаки, що виконували рейси до столиці Болгарії, отримали повідомлення про загрозу вибуху, але змогли безпечно приземлитися.