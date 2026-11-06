СМИ: из-за сообщения о бомбе рейс из Праги в Рим перенаправили в другой аэропорт

В пятницу, 6 ноября, ещё один рейс пострадал из-за сообщения о возможной бомбе.

Об этом агентству Reuters сообщил собеседник в администрации аэропорта Венеции, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника, в этот день рейс авиакомпании Wizz Air, летевший из Праги в Рим, был перенаправлен в Венецию.

Отмечается, что он приземлился из-за сообщения о возможной бомбе.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что сообщение об угрозе взрыва поступило в виде телефонного звонка в диспетчерскую башню аэропорта "Фьюмичино" в Риме, однако источник опроверг, что это было именно так.

В тот же день датская полиция сообщила, что расследует угрозы, направленные против воздушного движения в аэропорту Копенгагена.

Напомним, в четверг, 5 ноября, пассажирский самолет, выполнявший рейс из Дублина в Рим, был перенаправлен на авиабазу в Нормандии из-за сообщения об угрозе взрыва на борту.

В тот же день три самолета, выполнявшие рейсы в столицу Болгарии, получили сообщение об угрозе взрыва, но смогли благополучно приземлиться.