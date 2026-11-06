Європейська прокуратура перевіряє використання коштів ЄС на залізниці в Іспанії

Європейська прокуратура у п’ятницю, 6 листопада, проводить слідчі дії в кількох державних установах Іспанії у межах розслідування можливого шахрайства з коштами Євросоюзу, виділеними на модернізацію залізничної лінії Мадрид – Севілья.

Про це йдеться у відповідній заяві, передає "Європейська правда".

Слідчі дії відбуваються в Адміністрації залізничної інфраструктури, Державному агентстві з безпеки на залізниці та Рахунковій палаті Іспанії в Мадриді.

Зазначається, що розслідування стосується можливих порушень під час використання коштів ЄС, призначених для реконструкції та модернізації систем безпеки, сигналізації та зв’язку на високошвидкісній залізничній лінії Мадрид – Севілья, на якій 28 жовтня 2026 року поблизу міста Урда в провінції Толедо сталася смертоносна катастрофа.

Розслідування, яке проводиться за підтримки Центрального оперативного підрозділу Цивільної гвардії Іспанії, було розпочато з власної ініціативи Європейської прокуратури.

4 листопада писали, що іспанські слідчі, що займаються розслідуванням обставин залізничної катастрофи в Урді у провінції Толедо звернулися по допомогу до Європейського агентства залізниць.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня два потяги зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб.

За останніми даними, жертвами зіткнення потягів стали 74 особи.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.