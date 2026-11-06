Европейская прокуратура проверяет использование средств ЕС на железной дороге в Испании

Европейская прокуратура в пятницу, 6 ноября, проводит следственные действия в нескольких государственных учреждениях Испании в рамках расследования возможного мошенничества со средствами Евросоюза, выделенными на модернизацию железнодорожной линии Мадрид – Севилья.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает "Европейская правда".

Следственные действия проводятся в Администрации железнодорожной инфраструктуры, Государственном агентстве по безопасности на железной дороге и Счетной палате Испании в Мадриде.

Отмечается, что расследование касается возможных нарушений при использовании средств ЕС, предназначенных для реконструкции и модернизации систем безопасности, сигнализации и связи на высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид – Севилья, на которой 28 октября 2026 года вблизи города Урда в провинции Толедо произошла смертоносная катастрофа.

Расследование, проводимое при поддержке Центрального оперативного подразделения Гражданской гвардии Испании, было начато по собственной инициативе Европейской прокуратуры.

4 ноября сообщалось, что испанские следователи, занимающиеся расследованием обстоятельств железнодорожной катастрофы в Урде в провинции Толедо, обратились за помощью к Европейскому агентству железных дорог.

Напомним, утром 28 октября два поезда столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек.

По последним данным, жертвами столкновения поездов стали 74 человека.

Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.