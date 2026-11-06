Внаслідок аварії шкільного автобуса у Франції загинули двоє дітей

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню повідомив про загибель дітей внаслідок аварії шкільного автобуса, яка сталася вранці 6 листопада.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Цього дня у французькому департаменті Ен сталася аварія шкільного автобуса, внаслідок якої повідомляли про кількох постраждалих.

Лекорню заявив, що внаслідок аварії загинули двоє дітей, а кілька людей зазнали поранень.

За його словами, міністр транспорту вже прямує до місця події.

"Ми співчуваємо їхнім родинам та близьким, а також усім, кого торкнулася ця трагедія. Дякуємо пожежникам, медичним бригадам та співробітникам правоохоронних органів, які прибули на місце події, щоб надати допомогу постраждалим", – додав прем’єр.

30 жовтня вранці в німецькому місті Бад-Ольдесло (земля Шлезвіг-Гольштайн) громадський автобус, у якому перебувало близько 20 дітей, врізався у стіну будинку.

Того ж місяця 19 осіб отримали поранення в результаті зіткнення автобуса та поїзда на французькій стороні тунелю під Ла-Маншем.