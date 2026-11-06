В результате аварии школьного автобуса во Франции погибли двое детей

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил о гибели детей в результате аварии школьного автобуса, произошедшей утром 6 ноября.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

В этот день во французском департаменте Эн произошла авария школьного автобуса, в результате которой сообщалось о нескольких пострадавших.

Лекорню заявил, что в результате погибли двое детей, а несколько человек получили ранения.

По его словам, министр транспорта уже направляется к месту происшествия.

"Мы соболезнуем их семьям и близким, а также всем, кого коснулась эта трагедия. Благодарим пожарных, медицинские бригады и сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшим", – добавил премьер.

30 октября утром в немецком городе Бад-Ольдесло (земля Шлезвиг-Гольштейн) общественный автобус, в котором находилось около 20 детей, врезался в стену дома.

В том же месяце 19 человек получили ранения в результате столкновения автобуса и поезда на французской стороне туннеля под Ла-Маншем.