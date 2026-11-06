Несколько медиаорганизаций в Ирландии эвакуировались из-за угрозы взрывов

В пятницу несколько медиаорганизаций Ирландии, в частности общественный вещатель RTE, были вынуждены эвакуироваться из своих офисов после получения сообщений об угрозе взрывов.

Об этом сообщает RTE, передает "Европейская правда".

Эвакуация редакций нескольких СМИ произошла после того, как утром 6 ноября национальному вещателю, а также десяткам других СМИ по всей Ирландии и Великобритании было отправлено электронное письмо с угрозой о том, что в течение 45 минут взорвётся бомба.

Персонал вещательной компании RTE эвакуировали из зданий кампуса Доннибрук в Дублине, а на месте происшествия начали полицейскую операцию.

Издания Mediahaus и Independent News Media также на некоторое время эвакуировали свои офисы на улице Талбот в ирландской столице в качестве меры предосторожности. Редакция Virgin Media тоже получила угрозу, но продолжила вещание.

В ирландском правительстве заявили, что работают над тем, чтобы установить, кто несет ответственность за "очень серьёзные" угрозы в адрес СМИ.

Там отметили, что эти инциденты произошли вслед за продолжающимися перебоями в авиасообщении по всей Европе, вызванными подобными угрозами, и, вероятно, являются "скоординированной кампанией по дестабилизации".

Напомним, в последние дни многие европейские авиарейсы задерживаются из-за сообщений о якобы взрывчатке на борту. В частности, в Чехии, Румынии и Италии пассажирские самолеты приземлились после того, как получили сообщение об угрозе взрыва.

А ранее пять различных сообщений о взрывчатке на борту пяти европейских авиарейсов поступили вечером 2 ноября и в течение дня 3 ноября.

В ЕС заявили, что отслеживают ситуацию с сообщениями о заминировании авиарейсов и призвали страны проводить собственные расследования этих инцидентов.