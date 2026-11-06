Глава МИД Германии призвал Европу играть ведущую роль в урегулировании войны в Украине

Глава Министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал европейцев играть ведущую роль в поиске мирного решения российско-украинской войны.

Его слова цитирует n-tv, пишет "Европейская правда".

Вадефуль подчеркнул, что решения о будущем Украины нельзя принимать без Украины, а решения о безопасности Европы – без Европы.

"Это вопрос войны или мира: будущее нашего сосуществования в Европе будет решаться в Украине", – отметил он.

Также министр подчеркнул важность того, чтобы "мы, как трансатлантический альянс – европейцы и американцы, – выступили единым фронтом против России".

Стоит отметить, что вечером 5 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по поводу российско-украинской войны.

В тот же день представители Украины, США, Франции, Великобритании, Германии и НАТО провели рабочую встречу в Брюсселе, в ходе которой обсудили будущие гарантии безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов и других партнеров, а также новую стратегию европейской безопасности.

А в среду, 4 ноября, в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе состоялись консультации с участием представителей Украины, США, Великобритании, Франции, Германии, НАТО, Всемирного банка и Еврокомиссии по подготовке Плана процветания Украины, который должен определить механизмы послевоенного восстановления и финансирования Украины в 2027 году.