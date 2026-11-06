В Литве говорят, что ситуация на границе с Калининградской областью более спокойная, чем в Польше

Ситуация на литовской границе с Калининградской областью России в настоящее время более спокойная, чем на польской стороне, где власти предотвратили потенциальную провокацию.

Об этом заявил в пятницу министр обороны Литвы Робертас Каунас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Каунас отметил, что развертывание военнослужащих для оказания помощи пограничникам было превентивной мерой, вызванной данными разведки о потенциальных угрозах.

Литовские войска оказывают помощь Государственной пограничной службе вдоль границы с Калининградской областью с 8 октября. В середине октября министр продлил срок их пребывания до середины ноября.

Каунас отметил, что вероятно дальнейшее продление срока развертывания, хотя решение будет зависеть от последних оценок разведки.

"В настоящее время ситуация на границе с Калининградской областью, несомненно, более спокойная, чем, скажем, в Польше, и мы реагируем соответственно", – сказал он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее на этой неделе заявил, что его страна предотвратила потенциальную провокацию на границе с Калининградской областью. Во вторник он сообщил, что вскоре после полуночи его проинформировали о подозрительной активности на северной границе Польши.

Каунас отметил, что на польской стороне границы наблюдалось больше движения, чем на литовской, что вынудило Варшаву принять более решительные меры.

"У нас агрессивный сосед, и [...] за ним нужно пристально следить, поэтому мы постоянно реагируем превентивно", – сказал министр.

Между тем президент Гитанас Науседа отказался подробно комментировать возможные провокации вдоль границы Литвы с Калининградской областью, отметив, что публичное разглашение разведывательной информации пойдет на пользу "вражеским разведывательным службам".

В Главном управлении полиции Польши создан штаб специальной операции, проводимой в Варминско-Мазурском воеводстве и на Подляшье силами полиции в сотрудничестве с вооруженными силами, пограничной службой и спецслужбами.

Речь идет о превентивных мерах в связи с сообщениями о том, что в ближайшие дни на границе с Калининградской областью могут произойти диверсионные акты.

Как сообщалось, в силах территориальной обороны Польши специальная бригада будет заниматься защитой границы с российской Калининградской областью.