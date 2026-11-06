Протестующие в Амстердаме ворвались на строительную площадку дата-центра

Во время акции протеста против центров обработки данных в столице Нидерландов десятки демонстрантов ворвались на строительную площадку дата-центра Microsoft.

Об этом сообщает NOS, передает "Европейская правда".

Во время демонстраций вблизи строительной площадки две группы протестующих смогли проникнуть на её территорию с тыльной стороны, разрезав ворота. Полиция изъяла у людей, направлявшихся на демонстрацию, такие предметы, как угловая шлифовальная машина и альпинистское снаряжение.

Politie laat de demonstranten gaan en die bestormen nu het bouwterrein. Met een betonschaar werd het hek opengemaakt. Andere pers werd geduwd en geslagen om te voorkomen dat zij hier beeldmateriaal van maakten. Honderden mensen hebben het terrein inmiddels betreden. https://t.co/ClUMZvWcrf – Tom Olthof (@olthof_tom) November 6, 2026

В результате вмешательства правоохранительных органов один человек был задержан.

Компания Pure Data Centres Group, управляющая этим объектом, подтвердила в своём заявлении, что в пятницу утром "группа протестующих заняла территорию строительной площадки". Корпорация Microsoft является единственным арендатором планируемого объекта.

"Мы понимаем, что у людей есть сильные эмоции по поводу этого проекта, и уважаем их право мирно выражать свои взгляды. Однако мы не одобряем никаких действий, которые являются незаконными или ставят под угрозу безопасность людей", – заявил представитель Microsoft, комментируя вторжение протестующих на строительную площадку.

Как сообщалось накануне, на этой неделе протестующие по всей Европе проводят двухдневную акцию против центров обработки данных, в рамках которой состоятся демонстрации в 15 странах.

Напомним, Финляндия возбудила уголовное дело из-за вырубки леса для строительства дата-центров Google.

В сентябре в австрийском городке прошли протесты против строительства центра обработки данных Google.