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Протестующие в Амстердаме ворвались на строительную площадку дата-центра

Новости — Пятница, 6 ноября 2026, 16:40 — Ольга Ковальчук

Во время акции протеста против центров обработки данных в столице Нидерландов десятки демонстрантов ворвались на строительную площадку дата-центра Microsoft.

Об этом сообщает NOS, передает "Европейская правда".

Во время демонстраций вблизи строительной площадки две группы протестующих смогли проникнуть на её территорию с тыльной стороны, разрезав ворота. Полиция изъяла у людей, направлявшихся на демонстрацию, такие предметы, как угловая шлифовальная машина и альпинистское снаряжение.

В результате вмешательства правоохранительных органов один человек был задержан.

Компания Pure Data Centres Group, управляющая этим объектом, подтвердила в своём заявлении, что в пятницу утром "группа протестующих заняла территорию строительной площадки". Корпорация Microsoft является единственным арендатором планируемого объекта.

"Мы понимаем, что у людей есть сильные эмоции по поводу этого проекта, и уважаем их право мирно выражать свои взгляды. Однако мы не одобряем никаких действий, которые являются незаконными или ставят под угрозу безопасность людей", – заявил представитель Microsoft, комментируя вторжение протестующих на строительную площадку.

Как сообщалось накануне, на этой неделе протестующие по всей Европе проводят двухдневную акцию против центров обработки данных, в рамках которой состоятся демонстрации в 15 странах.

Напомним, Финляндия возбудила уголовное дело из-за вырубки леса для строительства дата-центров Google.

В сентябре в австрийском городке прошли протесты против строительства центра обработки данных Google.

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Нидерланды
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