На автомагистрали в Германии разбился самолет, два человека погибли

В пятницу в Германии на автостраде А2 к северо-востоку от Магдебурга разбился небольшой самолет; известно о двух погибших в результате авиакатастрофы.

Об этом сообщает t-online, передает "Европейская правда".

После падения самолета на автомобильную дорогу двое человек погибли, подтвердили по запросу t-online в Управлении по вопросам пожарной безопасности и гражданской защиты округа Йериховер-Ланд. Погибшими являются пилот и пассажир.

Фото: Ronny Pfaff

После падения на автомагистраль самолет загорелся. На место прибыли пожарные службы. По предварительной информации, водители автомобилей, находившиеся поблизости, не пострадали. Автомагистраль закрыли для движения в обоих направлениях.

Согласно порталу Flightradar, потерпевший крушение самолет – Aerostyle Breezer, двухместный сверхлегкий самолет. Он зарегистрирован на авиационный спортивный клуб в Кроппе (земля Шлезвиг-Гольштейн).

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