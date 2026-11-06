СМИ: в блоке Мерца определились, кто станет следующим президентом Германии

Баварский политик из Христианско-социального союза (ХСС) Ильзе Айгнер будет выдвинута в качестве преемницы Франка-Вальтера Штайнмайера на пост федерального президента.

Об этом в пятницу стало известно журналу Spiegel из источников в руководстве Христианско-демократического союза (ХДС), сестринской партии ХСС, передает "Европейская правда".

Отмечается, что как ХДС/ХСС, так и СДПГ выдвинут Айгнер в качестве своей кандидатки на высший пост в стране.

Ільзе Айгнер

Срок полномочий действующего президента Франка-Вальтера Штайнмайера истекает в следующем году. Федеральная ассамблея, в состав которой входят 1260 депутатов, должна собраться в Берлине 30 января для избрания преемника.

В последние дни поддержка Айгнер выросла среди представителей различных партий. Председатель баварского земельного парламента пользуется поддержкой ХСС и значительной части ХДС. Социал-демократы и "Зелёные" также поддержали Айгнер в качестве кандидата.

В начале недели Мерц на конференции председателей районных отделений ХДС обязался выдвинуть женщину. Во время мероприятия в Доме Конрада Аденауэра он также заявил, что выдвинет кандидата из политического центра с целью обеспечения широкого большинства в первом туре голосования.

Мерц пока не обнародовал, кого именно он считает своим фаворитом на пост президента. Судя по всему, он стремится придерживаться заранее согласованной процедуры.

В дискуссии о следующем президенте Германии бывший канцлер Ангела Меркель высказала своё мнение: она считает, что только женщина может быть достойным кандидатом на смену действующего президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Еще в сентябре ведущий представитель немецких консерваторов Манфред Вебер призвал правительственную коалицию канцлера Фридриха Мерца в течение ближайших четырёх недель договориться о кандидате на пост следующего президента страны.