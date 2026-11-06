Каллас: У Путина нет права вето в вопросах европейской безопасности

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что у Европы есть собственные интересы в сфере безопасности, связанные с прекращением российско-украинской войны, и поэтому она должна участвовать в переговорном процессе.

Об этом она заявила на пресс-конференции с министрами иностранных дел Украины и Польши в Варшаве, передает "Европейская правда".

Каллас убеждена, что для реализации любого соглашения о прекращении войны в Украине необходимо участие Европейского Союза. Дипломат подчеркнула, что в этом вопросе ЕС не является посредником, а неизменно стоит на стороне Украины.

"Любое соглашение, чтобы быть реализованным, потребует участия Европейского Союза. От гарантий безопасности, санкций, восстановления до вступления Украины в ЕС – без ЕС здесь не обойтись. У Европы есть ключевые интересы безопасности в отношении России. Мы не являемся посредником. Мы твердо стоим на стороне Украины", – заявила глава дипломатии ЕС.

Каллас отметила, что в Европе уже сформирована четкая архитектура безопасности, в которую необходимо интегрировать Украину. Она отвергла заявления Москвы о том, что это угрожает безопасности РФ.

"НАТО не представляло угрозы для России в 2021 году и не представляет угрозы для России на данный момент. Путин не имеет права вето в вопросах европейской безопасности", – заявила чиновница.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг, 5 ноября, провел частную встречу с посланником Путина и анонсировал "прекрасную сделку", которая коснется не только Украины и России, но и Европы в целом.

Спецпосланник Трампа Стив Виткофф заявил, что трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией состоятся 10–11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов и будут посвящены дальнейшим шагам на пути к миру.

А другой специальный посланник американского президента Джаред Кушнер сообщил, что США, ЕС, НАТО и Украина работают над договоренностями, которые могли бы стать основой для более широкой европейской архитектуры безопасности.