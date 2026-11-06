Норвегія виділить близько 50 млн євро на зарплати, пенсії і соцвиплати в Україні

Норвегія через Світовий банк виділить Україні 500 млн норвезьких крон (близько 50 млн євро) на підтримку функціонування найважливіших державних послуг.

Про це йдеться у повідомленні норвезького уряду, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у цей складний для України час Норвегія через Світовий банк надає 500 мільйонів норвезьких крон до державного бюджету України. Ці кошти допоможуть підтримати функціонування найважливіших державних послуг та забезпечити виплату заробітної плати, пенсій і соціальних виплат у цивільному секторі на початку 2027 року.

"Стійкість України також залежить від того, чи вдається підтримувати повсякденне життя навіть у умовах триваючої війни. Норвегія допомагає забезпечити, щоб діти могли ходити до школи, лікарні – лікувати пацієнтів, а пенсіонери – отримувати свої пенсії", – заявив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Як зазначається, підтримка Норвегії також зміцнює позиції України в будь-яких майбутніх переговорах із Росією. Раніше Норвегія також надавала допомогу у задоволенні нагальних фінансових потреб державного бюджету України.

Фінансування надається через багатосторонній донорський трастовий фонд Світового банку, який відшкодовує підтверджені витрати на заробітну плату, пенсії та соціальні виплати в цивільному секторі, зокрема в сферах охорони здоров’я, освіти та служб екстреної допомоги.

Ця підтримка допоможе забезпечити виплати вразливим домогосподарствам, пенсіонерам та працівникам державного сектору. Вона також сприятиме задоволенню фінансових потреб наприкінці року та є першим внеском Норвегії у фінансування цивільного державного бюджету України у 2027 році.

Норвезький уряд наприкінці жовтня оголосив про виділення 500 млн крон (48 млн євро) на енергетичну підтримку України напередодні зими.

16 жовтня Швеція оголосила про виділення пакета допомоги Україні у розмірі 500 млн крон (майже 45 млн євро), спрямованого на підтримку української енергетичної інфраструктури перед зимою.

Нагадаємо, 16 жовтня Володимир Зеленський заявив лідерам країн-членів ЄС, що Україні потрібно щонайменше 70 млрд євро на захист від агресії Росії наступного року.