Норвегия выделит около 50 млн евро на зарплаты, пенсии и социальные выплаты в Украине

Норвегия через Всемирный банк выделит Украине 500 млн норвежских крон (около 50 млн евро) на поддержку функционирования важнейших государственных услуг.

Об этом говорится в сообщении норвежского правительства, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в это сложное для Украины время Норвегия через Всемирный банк выделяет 500 миллионов норвежских крон в государственный бюджет Украины. Эти средства помогут поддержать функционирование важнейших государственных услуг и обеспечить выплату заработной платы, пенсий и социальных выплат в гражданском секторе в начале 2027 года.

"Устойчивость Украины также зависит от того, удается ли поддерживать повседневную жизнь даже в условиях продолжающейся войны. Норвегия помогает обеспечить, чтобы дети могли ходить в школу, больницы – лечить пациентов, а пенсионеры – получать свои пенсии", – заявил министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Как отмечается, поддержка Норвегии также укрепляет позиции Украины в любых будущих переговорах с Россией. Ранее Норвегия также оказывала помощь в удовлетворении неотложных финансовых потребностей государственного бюджета Украины.

Финансирование предоставляется через многосторонний донорский трастовый фонд Всемирного банка, который возмещает подтвержденные расходы на заработную плату, пенсии и социальные выплаты в гражданском секторе, в частности в сферах здравоохранения, образования и служб экстренной помощи.

Эта поддержка поможет обеспечить выплаты уязвимым домохозяйствам, пенсионерам и работникам государственного сектора. Она также будет способствовать удовлетворению финансовых потребностей в конце года и является первым вкладом Норвегии в финансирование гражданского государственного бюджета Украины в 2027 году.

В конце октября норвежское правительство объявило о выделении 500 млн крон (48 млн евро) на энергетическую поддержку Украины в преддверии зимы.

16 октября Швеция объявила о выделении пакета помощи Украине в размере 500 млн крон (почти 45 млн евро), направленного на поддержку украинской энергетической инфраструктуры перед зимой.

Напомним, 16 октября Владимир Зеленский заявил лидерам стран-членов ЕС, что Украине потребуется не менее 70 млрд евро на защиту от агрессии России в следующем году.