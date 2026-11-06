Сибига: несколько сильных кандидатов отказались от должности посла в США

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что поиск нового посла Украины в США – непростая задача, несколько сильных кандидатов отказались.

Об этом он сказал в беседе с Украинским радио, передает "Европейская правда".

Министр заверил, что выборы в США вообще не имеют никакого отношения к назначению посла.

"Здесь мы исходим именно из масштаба личности. Это очень непростая задача – найти достойную кандидатуру на должность посла Украины в США. Президент уже говорил об этом публично. Несколько человек, действительно сильных кандидатов, которым предлагали эту должность, отказались. Поэтому пока этот вопрос остается открытым, президент принимает решение", – сказал Сибига.

В то же время он заявил, что отсутствие посла не означает, что посольство не функционирует.

"Назначен временный поверенный в делах. У нас работает очень профессиональный штат посольства Украины в США. На территории Соединенных Штатов Америки есть много наших генеральных консульств, и сейчас мы, кстати, будем укреплять штат этих учреждений", – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что на должность посла в США обсуждались кандидатуры Юлии Свириденко, Дмитрия Кулебы и Павла Палисы – последний отказался от должности.

Напомним, 3 августа Зеленский уволил с должности посла Украины в США Ольгу Стефанишину. С тех пор должность остается вакантной.