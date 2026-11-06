Два посадовці Мін'юсту США звільнились на тлі прискорення хвилі відставок після виборів

Двоє високопосадовців Міністерства юстиції США подали у п’ятницю у відставку, прискоривши відтік високопоставлених осіб з відомства після проміжних виборів, на яких республіканці президента Дональда Трампа втратили контроль над Конгресом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Відставки Джона Айзенберга, який очолював Відділ національної безпеки Міністерства юстиції, та Джейсона Редінга Квіньонеса, який проводив розслідування щодо минулих кримінальних справ проти Трампа, відбулися після того, як у четвер подала у відставку керівниця підрозділу з питань громадянських прав Харміт Діллон.

Наразі Міністерство юстиції залишилося без керівників двох своїх ключових ініціатив – перегляду минулих розслідувань та нагляду за сферою вищої освіти.

Незрозуміло, чому Квіньонес та Айзенберг подали у відставку. Для високопосадовців США не є незвичайним залишати уряд після проміжних виборів, особливо таких, що завдали різкого удару по партії, яка перебуває при владі. Демократи планують низку розслідувань щодо адміністрації Трампа та його ділових операцій.

Як федеральний прокурор Південного округу Флориди, Квіньонес опинився в епіцентрі спроб Трампа використати Міністерство юстиції для розслідування проти своїх політичних супротивників. Його відомству було доручено розслідувати, серед іншого, кримінальні справи щодо поводження Трампа з секретними документами після того, як він залишив посаду у 2021 році, а також контакти його передвиборчого штабу з Росією під час виборів 2016 року.

Розслідування мало на меті довести, що президент став жертвою тривалої злочинної змови. Однак досі не було висунуто жодних кримінальних звинувачень як безпосередній результат цього розслідування, а прокурор, який його курував подав у відставку у вересні.

Хоча Айзенберг тримався відносно в тіні, його Відділ національної безпеки був причетний до деяких із найсуперечливіших дій Міністерства юстиції, зокрема до незвичайного рейду на будинок репортера Washington Post у рамках розслідування витоку інформації. Цей підрозділ допоміг порушити першу в історії справу в таємному суді, створеному в 1996 році для розгляду справ щодо так званих "іноземних терористів", з метою депортації законного постійного резидента з Афганістану, якому не було пред’явлено жодних звинувачень у скоєнні злочину.

Підрозділ також брав участь у контролі за редагуванням документів перед тим, як Міністерство юстиції оприлюднило мільйони файлів, пов’язаних із покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, що, на думку демократів та деяких республіканців, було надмірно широким заходом.

Президент Дональд Трамп у п’ятницю в другій половині дня повідомив, що керівниця адміністрації Сьюзі Вайлз залишає свою посаду, а її місце займе заступник керівника адміністрації Стівен Міллер.

ЗМІ раніше повідомили, що держсекретар США начебто розглядає можливість піти у відставку з адміністрації Трампа, щоб підготуватися до президентської кампанії 2028 року.

Рубіо спростував повідомлення про це.