Трамп звільнив керівницю апарату Білого дому Сьюзі Вайлз і призначив наступника

Президент Дональд Трамп у п’ятницю в другій половині дня повідомив, що керівниця адміністрації Сьюзі Вайлз залишає свою посаду, а її місце займе заступник керівника адміністрації Стівен Міллер.

Про це йдеться у дописі Трампа в Truth Social, передає "Європейська правда".

У дописі він зазначив, що Вайлз "виконала чудову роботу" і перейде до його політичного штабу.

"Я хочу подякувати їй за роботу на посаді керівниці адміністрації – вона чудово впоралася зі своїми обов’язками!" – сказав Трамп.

Міллер почне роботу на новій посаді з понеділка.

ЗМІ раніше повідомили, що держсекретар США начебто розглядає можливість піти у відставку з адміністрації Трампа, щоб підготуватися до президентської кампанії 2028 року.

Рубіо спростував повідомлення про це.

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