Два чиновника Минюста США ушли в отставку на фоне ускорения волны отставок после выборов

Двое высокопоставленных чиновников Министерства юстиции США подали в пятницу в отставку, ускорив отток высокопоставленных лиц из ведомства после промежуточных выборов, на которых республиканцы президента Дональда Трампа утратили контроль над Конгрессом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Отставки Джона Айзенберга, возглавлявшего Отдел национальной безопасности Министерства юстиции, и Джейсона Рединга Квиньонеса, проводившего расследование по прошлым уголовным делам против Трампа, произошли после того, как в четверг подала в отставку руководительница подразделения по вопросам гражданских прав Хармит Диллон.

В настоящее время Министерство юстиции осталось без руководителей двух своих ключевых инициатив – пересмотра прошлых расследований и надзора за сферой высшего образования.

Неясно, почему Квиньонес и Айзенберг подали в отставку. Для высокопоставленных чиновников США не является необычным уходить из правительства после промежуточных выборов, особенно таких, которые нанесли резкий удар по партии, находящейся у власти. Демократы планируют ряд расследований в отношении администрации Трампа и его деловых операций.

Будучи федеральным прокурором Южного округа Флориды, Квиньонес оказался в эпицентре попыток Трампа использовать Министерство юстиции для расследований против своих политических противников. Его ведомству было поручено расследовать, среди прочего, уголовные дела, касающиеся обращения Трампа с секретными документами после того, как он покинул пост в 2021 году, а также контакты его предвыборного штаба с Россией во время выборов 2016 года.

Расследование было направлено на то, чтобы доказать, что президент стал жертвой длительного преступного сговора. Однако до сих пор не было предъявлено никаких уголовных обвинений как непосредственный результат этого расследования, а прокурор, курировавший его, подал в отставку в сентябре.

Хотя Айзенберг держался относительно в тени, его Отдел национальной безопасности был причастен к некоторым из самых спорных действий Министерства юстиции, в частности к необычному рейду на дом репортера Washington Post в рамках расследования утечки информации. Это подразделение помогло возбудить первое в истории дело в секретном суде, созданном в 1996 году для рассмотрения дел в отношении так называемых "иностранных террористов", с целью депортации законного постоянного резидента из Афганистана, которому не было предъявлено никаких обвинений в совершении преступления.

Подразделение также участвовало в контроле за редактированием документов перед тем, как Министерство юстиции обнародовало миллионы файлов, связанных с покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, что, по мнению демократов и некоторых республиканцев, было чрезмерно широкой мерой.

Президент Дональд Трамп в пятницу во второй половине дня сообщил, что глава администрации Сьюзи Уайлз покидает свой пост, а её место займет заместитель главы администрации Стивен Миллер.

СМИ ранее сообщали, что госсекретарь США якобы рассматривает возможность уйти в отставку из администрации Трампа, чтобы подготовиться к президентской кампании 2028 года.

Рубио опроверг эти сообщения.