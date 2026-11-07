Трамп заявив, що вперше обидві сторони хочуть завершити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп вважає, що у війні РФ проти України вперше обидві сторони хочуть "укласти угоду".

Про це він сказав журналістам після прильоту до Палм-Біч, куди він вирушив на вихідні, передає "Європейська правда".

Трамп заявив про численні телефонні розмови і зустрічі з цього приводу.

"Росія та Україна, мабуть, вперше хочуть укласти угоду. Ми проводимо зустрічі. Сьогодні я мав телефонні розмови. Завтра я буду розмовляти", – сказав Дональд Трамп.

Він знову повторив те, що йтиметься про велику угоду, яка охоплюватиме всю Європу.

"Я думаю, що це буде дуже велика угода. Я думаю, що вона охоплюватиме всю Європу. Це буде дуже велика угода", – сказав він.

Раніше Трамп заявив, що у четвер, 5 листопада, провів приватну зустріч із посланцем правителя Росії Владіміра Путіна після того, як російський посадовець з’явився разом із представниками України на заході в Білому домі, організованому першою леді США Меланією Трамп.

Після цього він висловив припущення, що незабаром може бути укладена угода, спрямована на врегулювання російської війни в Україні. Спілкуючись із журналістами в Білому домі він заявив, що війна близька до завершення і що її припинення може вплинути на всю Європу.

Нагадаємо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що тристоронні переговори США, України та Росії відбудуться 10-11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.