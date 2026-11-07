Трамп заявил, что впервые обе стороны хотят положить конец войне в Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что в войне РФ против Украины впервые обе стороны хотят "заключить соглашение".

Об этом он сказал журналистам после прилета в Палм-Бич, куда он отправился на выходные, передает "Европейская правда".

Трамп заявил о многочисленных телефонных разговорах и встречах по этому поводу.

"Россия и Украина, по-видимому, впервые хотят заключить соглашение. Мы проводим встречи. Сегодня у меня были телефонные разговоры. Завтра я буду разговаривать", – сказал Дональд Трамп.

Он вновь повторил, что речь пойдет о крупном соглашении, которое охватит всю Европу.

"Я думаю, что это будет очень крупное соглашение. Я думаю, что оно охватит всю Европу. Это будет очень крупное соглашение", – сказал он.

Ранее Трамп заявил, что в четверг, 5 ноября, провел частную встречу с посланцем российского лидера Владимира Путина после того, как российский чиновник появился вместе с представителями Украины на мероприятии в Белом доме, организованном первой леди США Меланией Трамп.

После этого он высказал предположение, что в скором времени может быть заключено соглашение, направленное на урегулирование российской войны в Украине. Общаясь с журналистами в Белом доме, он заявил, что война близка к завершению и что её прекращение может повлиять на всю Европу.

Напомним, специальный посланник Трампа Стив Виткофф заявил, что трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией состоятся 10–11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов и будут посвящены дальнейшим шагам на пути к миру.