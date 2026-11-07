США пропонують винагороду в розмірі $20 млн за інформацію про "ядерну програму Ірану"

Вашингтон пропонує винагороду в розмірі 20 млн доларів "та можливе переселення" за інформацію про ядерну програму Ірану.

Про це повідомили в п’ятницю представники американських збройних сил, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Програма Державного департаменту "Нагороди за справедливість" ("Rewards for Justice") "пропонує винагороду в розмірі до 20 мільйонів доларів та можливе переселення за інформацію про ядерну програму Ірану, включаючи його об’єкти, обладнання та пов’язаний з нею персонал, зокрема представників наукової спільноти", повідомило Центральне командування США.

Програма була заснована в 1984 році в рамках програми винагород за національну безпеку Державного департаменту з метою надання грошової винагороди за інформацію, що захищає життя та інтереси американців.

У своїй заяві щодо винагороди Державний департамент зазначив, що "невиконання Іраном зобов’язань перед МАГАТЕ (Міжнародним агентством з атомної енергії) щодо гарантій призвело до втрати агентством "безперервності знань" стосовно виробництва та запасів Іраном ключових компонентів, таких як центрифуги".

У заяві не наведено конкретних критеріїв щодо того, за яку саме інформацію буде виплачено винагороду у розмірі 20 мільйонів доларів.

Трамп неодноразово заявляв, що американські збройні сили фактично знищили іранську ядерну програму.

Однак президент також зазначив, що Іран – економіка та збройні сили якого, як він підкреслив, зазнали серйозних збитків за вісім місяців війни – прагне припинити конфлікт.

"Ми зараз ведемо з ними переговори. Вони дуже хочуть укласти угоду", – сказав він.

Дипломатичні зусилля посередників йдуть повним ходом, щоб запобігти будь-якому відновленню бойових дій.

За даними ЗМІ, США та Іран наближаються до потенційного прориву в зусиллях щодо припинення війни, оскільки Тегеран начебто демонструє готовність обговорювати питання, пов’язані з його ядерною програмою, які раніше не розглядалися.

ЗМІ писали також, що Вашингтон попередив кілька арабських країн Перської затоки про необхідність підготуватися до короткої та інтенсивної військової кампанії проти Ірану після проміжних виборів до Конгресу США.