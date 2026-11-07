США предлагают вознаграждение в размере 20 млн долларов за информацию о "ядерной программе Ирана"

Вашингтон предлагает вознаграждение в размере 20 млн долларов "и возможное переселение" за информацию о ядерной программе Ирана.

Об этом сообщили в пятницу представители американских вооруженных сил, передает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Программа Государственного департамента "Награды за справедливость" ("Rewards for Justice") "предлагает вознаграждение в размере до 20 миллионов долларов и возможное переселение за информацию о ядерной программе Ирана, включая его объекты, оборудование и связанный с ней персонал, в частности представителей научного сообщества", сообщило Центральное командование США.

Программа была основана в 1984 году в рамках программы вознаграждений за национальную безопасность Государственного департамента с целью предоставления денежного вознаграждения за информацию, защищающую жизнь и интересы американцев.

В своём заявлении относительно вознаграждения Государственный департамент отметил, что "невыполнение Ираном обязательств перед МАГАТЭ (Международным агентством по атомной энергии) в отношении гарантий привело к потере агентством "непрерывности знаний" о производстве и запасах Ираном ключевых компонентов, таких как центрифуги".

В заявлении не приведены конкретные критерии относительно того, за какую именно информацию будет выплачено вознаграждение в размере 20 миллионов долларов.

Трамп неоднократно заявлял, что американские вооруженные силы фактически уничтожили иранскую ядерную программу.

Однако президент также отметил, что Иран – экономика и вооруженные силы которого, как он подчеркнул, понесли серьезные потери за восемь месяцев войны – стремится прекратить конфликт.

"Мы сейчас ведем с ними переговоры. Они очень хотят заключить соглашение", – сказал он.

Дипломатические усилия посредников идут полным ходом, чтобы предотвратить любое возобновление боевых действий.

По данным СМИ, США и Иран приближаются к потенциальному прорыву в усилиях по прекращению войны, поскольку Тегеран якобы демонстрирует готовность обсуждать вопросы, связанные с его ядерной программой, которые ранее не рассматривались.

СМИ также писали, что Вашингтон предупредил несколько арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к короткой и интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США.