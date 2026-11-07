ЗМІ: Фінляндія може встановити протитанкові загородження за зразком України

Фінляндія вивчає можливість встановлення протитанкових перешкод за зразком українських, щоб зміцнити свій кордон із Росією та посилити оборону на східному фланзі НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Генерал-лейтенант Пасі Велімакі, командувач фінської армії, заявив в інтерв’ю, що Росія вже почала відновлювати свій військовий потенціал, навіть попри те, що її повномасштабне вторгнення в Україну завершує п’ятий рік.

У цьому конфлікті ЗСУ використовували розгалужені оборонні лінії та протитанкові загородження, щоб уповільнити нападників. Окупанти не знайшли надійного способу прорвати їх і відновити великомасштабні пересування та маневри, зазначив Велімакі.

Фінляндія, яка має спільний кордон з Росією протяжністю 1 340 кілометрів – що становить приблизно половину сухопутного кордону НАТО з цією країною, – мусить визначити, як споруди, подібні до тих, що використовуються в Україні, витримають суворі північні погодні умови.

"Умови у Фінляндії є складнішими", – зазначив Велімакі.

"Якщо ми побудуємо укріплення та викопаємо протитанкові рови чи перешкоди такої ж глибини, як в Україні, скільки часу знадобиться, щоб наше середовище перетворило їх на штучні водойми?" – уточнив він.

За його словами, зусилля Росії щодо поповнення своїх запасів озброєння починають давати певні результати: на склади доставляються танки Т-90, бойові машини піхоти БМП-3 та самохідні гаубиці 2С19.

Фінляндія не має можливості запобігти цьому переозброєнню. Натомість мета полягає в тому, щоб стримати Росію, переконавши її військових, що напад зазнає поразки, сказав він.

"Усе, що ми робимо зараз, спрямовано на створення такого бар’єру, щоб Росія не пішла далі, незалежно від того, чи йдеться про альянс, чи про Фінляндію", – сказав Велімакі.

Фінляндія продовжувала практику призову та підтримувала резерви територіальної оборони після закінчення "холодної війни", навіть коли багато європейських країн скорочували свої збройні сили. Незважаючи на населення, що становить лише 5,6 мільйона осіб, її збройні сили можуть мобілізувати близько 280 000 військовослужбовців у разі війни.

"Коли почалася війна в Україні, ми підвищили свою боєготовність і протягом двох років провели перепідготовку 60 000 осіб", – зазначив Велімакі.

Зараз Фінляндія проводить реорганізацію своїх сухопутних військ, яка триватиме до кінця 2030-х років і охоплюватиме оснащення, структуру збройних сил, боєготовність та здатність до тривалої бойової дії. Основний підхід – стримування нападу завдяки готовності – не змінився, зазначив Велімакі. Змінилися лише необхідні масштаби.

Нагадаємо, торік 27 грудня набуло чинності рішення Латвії про вихід з Оттавської конвенції.

Цього ж дня з конвенції офіційно вийшла Литва.

У Фінляндії 10 січня цього року офіційно набуло чинності рішення про вихід з Оттавської конвенції.