СМИ: Финляндия может установить противотанковые заграждения по образцу Украины

Финляндия изучает возможность установки противотанковых заграждений по образцу украинских, чтобы укрепить свою границу с Россией и усилить оборону на восточном фланге НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Генерал-лейтенант Паси Велимаки, командующий финской армией, заявил в интервью, что Россия уже начала восстанавливать свой военный потенциал, несмотря на то, что её полномасштабное вторжение в Украину длится уже пятый год.

В этом конфликте ВСУ использовали разветвленные линии обороны и противотанковые заграждения, чтобы замедлить наступление противника. Оккупанты не нашли надежного способа прорвать их и возобновить крупномасштабные передвижения и маневры, отметил Велимаки.

Финляндия, имеющая общую границу с Россией протяженностью 1 340 километров – что составляет примерно половину сухопутной границы НАТО с этой страной, – должна определить, как сооружения, подобные тем, что используются в Украине, выдержат суровые северные погодные условия.

"Условия в Финляндии более сложные", – отметил Велимаки.

"Если мы построим укрепления и выкопаем противотанковые рвы или препятствия такой же глубины, как в Украине, сколько времени понадобится, чтобы наша среда превратила их в искусственные водоемы?" – уточнил он.

По его словам, усилия России по пополнению своих запасов вооружения начинают давать определенные результаты: на склады доставляются танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3 и самоходные гаубицы 2С19.

Финляндия не имеет возможности предотвратить это перевооружение. Вместо этого цель заключается в том, чтобы сдержать Россию, убедив её военных, что нападение потерпит поражение, сказал он.

"Всё, что мы делаем сейчас, направлено на создание такого барьера, чтобы Россия не пошла дальше, независимо от того, речь идёт об альянсе или о Финляндии", – сказал Велимаки.

Финляндия продолжала практику призыва и поддерживала резервы территориальной обороны после окончания "холодной войны", даже когда многие европейские страны сокращали свои вооруженные силы. Несмотря на население, составляющее всего 5,6 миллиона человек, ее вооруженные силы могут мобилизовать около 280 000 военнослужащих в случае войны.

"Когда началась война в Украине, мы повысили свою боеготовность и в течение двух лет провели переподготовку 60 000 человек", – отметил Велимаки.

Сейчас Финляндия проводит реорганизацию своих сухопутных войск, которая продлится до конца 2030-х годов и затронет оснащение, структуру вооруженных сил, боеготовность и способность к длительным боевым действиям. Основной подход – сдерживание нападения за счет готовности – не изменился, отметил Велимаки. Изменились лишь необходимые масштабы.

Напомним, в прошлом году 27 декабря вступило в силу решение Латвии о выходе из Оттавской конвенции.

В этот же день из конвенции официально вышла Литва.

В Финляндии 10 января этого года официально вступило в силу решение о выходе из Оттавской конвенции.