У Туреччині затримали нападника з дробовиком, який вбив 8 людей

На заході Туреччини озброєний дробовиком чоловік вбив вісім осіб у трьох різних місцях, після чого його затримали.

Про це повідомляє AP з посиланням на дані турецької влади, інформує "Європейська правда".

Зазначається, що щн одна людина отримала поранення під час стрілянини.

Мотив нападу в провінції Афіонкарахісар поки що невідомий.

Трьох жертв було знайдено в селі Аязіні, а ще троє загинули в сусідньому селі Кіїр.

У повідомленні зазначено, що дві жінки, які отримали поранення під час нападу в селі Юкарітандір, пізніше померли в лікарні.

Поліція розпочала розшук нападника, якого згодом затримали в сусідній провінції Ескішехір.

Наприкінці вересня у турецькій провінції Маніса щонайменше п’ятеро людей зазнали поранень, коли невідомий відкрив вогонь перед будівлею середньої школи.

1 вересня нідерландська поліція заявила про затримання понад трьох десятків підозрюваних після перестрілки, в результаті якої загинув чоловік, а двоє поліцейських зазнали поранень.