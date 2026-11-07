У Туреччині затримали нападника з дробовиком, який вбив 8 людей
На заході Туреччини озброєний дробовиком чоловік вбив вісім осіб у трьох різних місцях, після чого його затримали.
Про це повідомляє AP з посиланням на дані турецької влади, інформує "Європейська правда".
Зазначається, що щн одна людина отримала поранення під час стрілянини.
Мотив нападу в провінції Афіонкарахісар поки що невідомий.
Трьох жертв було знайдено в селі Аязіні, а ще троє загинули в сусідньому селі Кіїр.
У повідомленні зазначено, що дві жінки, які отримали поранення під час нападу в селі Юкарітандір, пізніше померли в лікарні.
Поліція розпочала розшук нападника, якого згодом затримали в сусідній провінції Ескішехір.
Наприкінці вересня у турецькій провінції Маніса щонайменше п’ятеро людей зазнали поранень, коли невідомий відкрив вогонь перед будівлею середньої школи.
1 вересня нідерландська поліція заявила про затримання понад трьох десятків підозрюваних після перестрілки, в результаті якої загинув чоловік, а двоє поліцейських зазнали поранень.